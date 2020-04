Zanger Bill Withers overleden

De Amerikaanse zanger Bill Withers is op 81-jarige leeftijd overleden, melden Amerikaanse media. Hij is onder meer bekend van de hits Ain't No Sunshine en Lovely Day uit de jaren zeventig.

