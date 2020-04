Britse koningin wendt zich tijdens coronacrisis tot volk

De Britse koningin Elizabeth houdt zondagavond een speciale toespraak over de coronacrisis op televisie. De speech is gericht aan het Britse volk en de inwoners van de landen van het Gemenebest van Naties (met Elizabeth aan het hoofd).

De opgenomen toespraak van Elizabeth, die ook op de radio en sociale media is te volgen, komt op het moment dat grote delen van de wereld worden geteisterd door de uitbraak van het virus. Ook haar eigen land is zwaar getroffen.

Afgelopen etmaal kwamen er in Groot-Brittannië en Noord-Ierland bijna 700 coronadoden bij. De autoriteiten registreerden een stijging van 2921 naar 3605 slachtoffers. Het gaat om mensen die in een ziekenhuis bezweken. In totaal zijn tot vrijdagochtend meer dan 38.000 besmettingen geregistreerd, een stijging van ruim 4400 in vergelijking met een dag eerder.