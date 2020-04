Vrijwel geen enkele ondernemer verwacht financiële problemen als gevolg van de coronacrisis te kunnen ontlopen. In een peiling van de Kamer van Koophandel (KvK) denkt slechts 7 procent van de ruim 10.000 ondervraagde ondernemers niet of nauwelijks in de geldproblemen te komen. Meer dan een kwart van de ondervraagde ondernemers geeft aan nu al financiële moeilijkheden te hebben.

