Deliveroo betaalt restaurants dagelijks vanwege coronacrisis

De Britse maaltijdbezorger Deliveroo betaalt vanwege de coronacrisis zijn restaurants in Nederland dagelijks in plaats van iedere twee weken, zoals gebruikelijk. Met die maatregel, die vrijdag is ingegaan, wil de onderneming extra ondersteuning bieden aan eetgelegenheden die het financieel moeilijk hebben sinds de verplichte sluiting op 15 maart.