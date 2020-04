Utrecht in beroep tegen vonnis ja-ja-sticker

De gemeente Utrecht probeert opnieuw om een ja-ja-sticker op de brievenbus te verplichten als bewoners huis-aan-huisbladen willen ontvangen. Het gerechtshof in Arnhem oordeelde dat dit in strijd is met de persvrijheid. Utrecht vecht de uitspraak van het hof aan. De gemeente heeft een cassatieberoep ingesteld. Dat liet burgemeester Jan van Zanen de gemeenteraad vrijdag weten.