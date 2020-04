‘Vraag en aanbod op huizenmarkt meer in evenwicht door virus’

Makelaars hebben de indruk dat vraag en aanbod op de huizenmarkt weer meer in evenwicht komen door de coranacrisis. Dat meldt Makelaarsland. Volgens de makelaarsorganisatie lijkt er aan de buitensporige vraag op de markt voorlopig even een einde gekomen. Zo is het aantal bezichtigingen na de eerste noodmaatregelen geslonken met meer dan 37 procent.