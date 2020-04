Zalencentrum MECC klaar voor opvang coronapatiënten

Congrescentrum MECC in Maastricht is klaar voor de opvang van coronapatiënten. De afgelopen dagen is er hard gewerkt zodat de in totaal 276 bedden vanaf maandag klaarstaan voor patiënten die naar het ziekenhuis moeten. De opvang is bedoeld voor het geval de ziekenhuizen in Midden- en Zuid-Limburg de toestroom van coronapatiënten niet meer aankunnen.

De bedden staan in kleine cabines, van elkaar afgescheiden door een klein schot en gordijnen. In elke cabine zijn speciale voorzieningen zoals zuurstof en infuus aanwezig. “Het MECC is ingericht voor coronapatiënten die naar het ziekenhuis moeten en zuurstof nodig hebben. Je moet het zien als een verlengstuk van de verpleegafdeling van het ziekenhuis”, legde een woordvoerder van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) vrijdag uit. “We bieden hier dezelfde kwaliteit als in de verpleegafdeling, alleen in een andere omgeving.” Hij benadrukt dat ic-patiënten niet in het MECC terechtkunnen. Die moeten echt naar het ziekenhuis.

De zaal in het MECC is onderverdeeld in 12 gedeelten met elk 23 bedden. Daarnaast zijn de afgelopen dagen onder meer sanitaire voorzieningen, een kantoor- en een opslagruimte opgebouwd. Maandag kunnen de eerste patiënten in het MECC terecht. Of die er dan ook komen, hangt af van de capaciteit die de ziekenhuizen nog hebben. “Er zijn nog geen directe capaciteitsproblemen”, aldus de woordvoerder. “We hebben het MECC ingericht als voorzorgsmaatregel voor als het echt nodig is.”

Coronahotels

Het MECC is niet te vergelijken met twee coronahotels in de Limburgse plaatsen Urmond en Roermond. In beide Van der Valk-hotels worden coronapatiënten opgevangen die te goed zijn voor het ziekenhuis, maar thuis niet kunnen worden verzorgd. In deze zogenoemde thuiszorghotels zijn geen beademingsapparatuur of andere zware medische voorzieningen aanwezig, aldus een woordvoerder. Wel loopt er een huisarts rond die kan bekijken of mensen door moeten naar het ziekenhuis. In Urmond liggen momenteel 34 patiënten, in Roermond 22.