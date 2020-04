Schiphol en drie andere luchthavens moeten vergunning aanvragen

Natuurorganisaties hadden Schouten gevraagd handhavend op te treden tegen onder meer Schiphol. De luchthaven zou niet beschikken over de natuurvergunning die nodig is wegens de stikstofbelasting op kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Dat geldt ook voor de luchthavens in Eindhoven, Rotterdam en Lelystad.

Schouten geeft toe dat de genoemde luchthavens inderdaad niet over de juiste papieren beschikken. Daarom zullen zij nu alsnog een natuurvergunning moeten aanvragen. De minister vindt het evenwel niet nodig om in de tussentijd vluchten te laten stilleggen. Dat zou disproportioneel zijn, meldt zij aan de Tweede Kamer.