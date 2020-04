Minister De Jonge: mondkapjes op straat bieden schijnveiligheid

Dat andere landen er toch over nadenken om mondkapjes op straat in te voeren tegen verspreiding van het coronavirus, verandert niets aan het Nederlandse beleid: “Wij werken op basis van het advies van de deskundigen”, benadrukt de bewindsman.

Die deskundigen houden voet bij stuk. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) raadt mensen nog steeds af om op straat een mondkapje te dragen. Alleen bepaalde mondkapjes, die aan hoge eisen voldoen, werken om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Groot tekort

En daaraan is al een groot tekort. Het ministerie haalde de afgelopen weken van overal ter wereld honderdduizenden mondkapjes, maar nog steeds zijn meer beschermingsmiddelen nodig. “Laten we de mondkapjes die we hebben vooral gebruiken voor al die situaties in de zorg waarbij de mensen ze nodig hebben voor hun eigen veiligheid en voor de patiënten voor wie ze zorgen”, zegt De Jonge, die de strijd tegen het coronavirus coördineert.

“Zelf gefabriceerde mondkapjes, of alles wat daarop lijkt, het voegt niets toe”, stelt de bewindsman. “Dus laten we dat niet doen.”

Lading

Een lading van honderdduizenden mondkapjes die niet aan de eisen voldoen, werd dit weekend teruggeroepen. Chinese ambtenaren stellen dat deze mondkapjes nooit voor medisch gebruik bedoeld waren.

De Jonge wil niet “op elke uitspraak reageren”, maar Nederland neemt niet meer af van de fabriek die de mondkapjes produceerde. Het kabinet heeft daarnaast contact met de Chinese ambassadeur. Daar heeft het ook uitgesproken “dat we natuurlijk erg hechten aan de producten die uit China komen. En we hebben het te doen met de spullen uit China”, zegt de zorgminister.

China is nu eenmaal de belangrijkste producent van “alles wat met persoonlijke bescherming te maken heeft”. Verder moet Nederland kritisch blijven op de kwaliteit die wordt geleverd, aldus De Jonge.