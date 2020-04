Slob: zorgen om kinderen die van radar verdwijnen

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) maakt zich zorgen over kwetsbare kinderen die in deze periode uit het zicht van scholen en gemeenten verdwijnen.

Scholen, gemeenten en zorginstellingen trokken vrijdag aan de bel in dagblad Trouw. Een aantal kwetsbare kinderen is volgens hen uit het zicht verdwenen, en ook moeilijk te bereiken. “Er zijn te veel kinderen waar scholen letterlijk geen contact meer mee hebben”, zei een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Gemeenten en scholen moeten blijven proberen deze groep ook weer in beeld te krijgen, vindt Slob. “Dat kan ook. Telefoneren, deurbezoeken, gewoon er naartoe gaan. De leerplichtambtenaar kan daar ook voor worden ingezet.” Instanties moeten zich er volgens de minister “niet bij neerleggen dat je geen contact hebt”.

Slob benadrukt dat er voor kwetsbare kinderen een plek is op school of op andere plekken, zoals bibliotheken. “Mijn oproep aan gemeenten, scholen, is: maak daar gebruik van. Zo’n 8000 kinderen worden al op deze manier opgevangen. Maar er zijn er meer, dus ga daar alsjeblieft mee door.”