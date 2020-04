Wolf breidt zijn leefgebied op de Veluwe uit

De wolven op de Veluwe breiden hun leefgebied uit. Mogelijk is er ook een nieuwe wolf uit Duitsland naar de Veluwe gekomen. Voor het eerst is aan de zuidrand van het natuurgebied een wolf op camerabeelden vastgelegd, aldus boswachter André ten Hoedt van Natuurmonumenten vrijdag.

De wolf in de Veluwezoom staat bij een gedood edelhert. Het kan zijn dat het de wolvin is die zich al langer op de Midden-Veluwe heeft gevestigd. Omdat jonge wolven in deze tijd van het jaar rondzwerven op zoek naar een eigen territorium kan het ook voor Nederland een nieuwe wolf zijn. Er zijn DNA-monsters van het dode edelhert genomen waaruit moet blijken om welke wolf het gaat.

Ook de wolvenroedel op de Noord-Veluwe zwerft steeds verder rond. Er zijn wolven gezien bij Emst en bij Heerde. Boswachters verwachten dat het wolvenpaar daar dit jaar nieuwe jongen zal krijgen. Eén van de welpen van vorig jaar is kortgeleden doodgereden. Het is niet bekend hoeveel van de vier overgebleven welpen nog leven.

In het noorden van Nederland loopt al maanden een wolf rond, die zich waarschijnlijk heeft gevestigd in Drenthe. Ook vanuit Noord-Brabant komen meldingen van schapen die door een wolf zijn aangevallen. Vorige week dook een wolf op in een boomgaard in de Betuwe.