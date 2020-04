OV-bedrijven: pak geen bus of trein, tenzij het moet

Ondanks het lekkere weer dat op komst is, moeten reizigers komend weekend alleen met het openbaar vervoer reizen als dat strikt noodzakelijk is. Alle ov-bedrijven en spoorbeheerder ProRail roepen vrijdag daartoe op. “Op deze manier kunnen we Nederland veilig en verantwoord in beweging houden”, aldus branchevereniging OV-NL.