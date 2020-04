We winkelen, reizen en recreëren minder, laten data Google zien

Door alle maatregelen tegen het coronavirus brengen Nederlanders minder tijd door in kantoren, parken, winkels en het openbaar vervoer. Ook besteden we minder tijd aan recreatie. In plaats daarvan hangen we meer rond bij ons eigen huis. Dat blijkt uit locatiegegevens die Google verzamelt. Het bedrijf heeft de data vrijdag naar buiten gebracht voor 131 landen, waaronder Nederland.