CBS vermoedt hogere sterfte door corona dan eerder gemeld

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) signaleert in de derde week van maart 444 meer sterfgevallen dan gemiddeld. De onderzoekers denken dat dit verschil grotendeels te verklaren is door de uitbraak van het coronavirus. Ze signaleren een afwijking van de sterftecijfers van het RIVM, die in die week 280 sterfgevallen telde als gevolg van het coronavirus. Het CBS vermoedt dat er een verschil is omdat niet iedereen die overlijdt door het coronavirus ook zo wordt geregistreerd.

In week 12 overleden volgens het CBS 3575 mensen, wat fors hoger is dan het gemiddelde sterftecijfer van 3131 in de weken daarvoor.