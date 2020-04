Samsung sluit fabriek in VS vanwege coronabesmettingen

Samsung Electronics heeft tijdelijk een wasmachinefabriek in de Amerikaanse staat South Carolina gesloten nadat twee werknemers daar besmet bleken met het coronavirus. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap vrijdag.

De fabriek wordt “grondig schoongemaakt en ontsmet” en gaat maandag weer open, zei Samsung in een verklaring. Op de locatie in South Carolina produceert de Zuid-Koreaanse elektronicareus 1 miljoen wasmachines per jaar.

Wereldwijd heeft Samsung ongeveer een kwart van zijn fabrieken stilgelegd vanwege het coronavirus. Het gaat onder meer om vestigingen in India, Brazilië en Rusland.