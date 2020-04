Tientallen moskeeën roepen op tot middaggebed, maar dan wel thuis

In Amsterdam, Haarlem, Leeuwarden, Zaandam, Alkmaar, Hilversum en andere plaatsen klinkt vrijdag de oproep tot het islamitische middaggebed uit de luidsprekers. Ongeveer veertig moskeeën in Noord-Holland, Flevoland en Friesland doen mee aan de gezamenlijke actie. Ze roepen de moslims op om te bidden. Normaal gesproken zouden ze dat in de moskee moeten doen, maar die zijn allemaal dicht vanwege het coronavirus. In plaats daarvan krijgen mensen de zeldzame oproep om juist thuis te blijven om te bidden.