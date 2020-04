Impact coronacrisis merkbaar in banenrapport VS

De coronacrisis zal vrijdag naar verwachting merkbaar worden in het banenrapport van het Amerikaanse ministerie van Arbeid over de maand maart. Volgens kenners zal de werkgelegenheid in het land, dat relatief hard wordt getroffen door de pandemie, met 100.000 banen zijn teruggevallen.

De impact van de coronacrisis in de VS werd recent vooral duidelijk door de grote golf aanvragen voor een eerste WW-uitkering. De situatie in de VS verslechtert door het coronavirus in rap tempo. De overheid kondigde maatregelen aan.

De werkloosheid in de VS zal in maart zijn gestegen naar 3,8 procent van 3,5 procent een maand eerder. Eerder deze week kwam loonstrookverwerker ADP met zijn banenrapport. De banenkrimp in het Amerikaanse bedrijfsleven bleek daarin minder sterk dan voorzien. In het overheidsrapport worden ook de ontwikkelingen in de publieke sector meegenomen.