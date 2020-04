Klimaatmars scholieren nu maar digitaal

Scholieren en studenten laten vrijdag hun roep om een beter klimaatbeleid online horen, compleet met actieborden. De klimaatmars die ze in Utrecht wilden houden, kan vanwege de maatregelen tegen het coronavirus niet doorgaan. Daarom kiezen ze voor een andere actievorm.

“Elke crisis zou als een crisis behandeld moeten worden, zowel de klimaat- als de coronacrisis”, schrijft jongerenbeweging Fridays for Future. “We hebben daarom onze plannen veranderd, in plaats van een grote mars doen we een digitale actie.”

“Een moeilijke situatie vergt creatieve oplossingen”, schrijven de Natuur en Milieufederaties, die de actie steunen. Ze roepen deelnemers op om vrijdag foto’s van zichzelf met actieborden op sociale media te posten met #ClimateStrikeOnline. “Op deze manier laten we massaal van ons horen, maar wel op een veilige manier.”