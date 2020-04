Meer dan 1000 doden door coronavirus in Duitsland

Het aantal doden door het coronavirus in Duitsland is tot boven de duizend gestegen. Het persbureau DPA meldde dat op basis van informatie van de deelstaten.

Het aantal doden steeg tot 1001. De deelstaten meldden bij elkaar 79.400 besmettingen. De aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen en Beieren in het zuiden zijn het zwaarst getroffen. In Noordrijn-Westfalen bezweken tot nu toe 202 mensen aan de besmetting en in Beieren 277.

De cijfers van DPA liggen iets hoger dan de officiële aantallen van het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM.