Dodental door coronavirus in Frankrijk schiet omhoog

Het aantal coronadoden in Frankrijk is omhooggeschoten. Donderdag zijn voor het eerst officiële cijfers over de sterfgevallen in verzorgingshuizen bekendgemaakt. Het gaat om 884 gestorven ouderen de afgelopen tijd. In ziekenhuizen stierven binnen een etmaal 471 coronapatiënten.

Bij elkaar betekent dat een dodental van in totaal bijna 5400, waarvan ruim 4500 in klinieken.

Frankrijk is een van de zwaarst getroffen landen in de wereld.