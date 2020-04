Kaag trekt 100 miljoen uit voor aanpak coronavirus in arme landen

Minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) trekt 100 miljoen euro uit om de coronacrisis in arme landen te bestrijden. Ze hoopt dat de Europese Unie met een noodpakket komt voor deze landen.

Ze heeft grote zorgen over de “mogelijk stille ramp” die zich door het coronavirus in arme landen voltrekt. Veel dagloners daar zijn bijvoorbeeld hun baan kwijtgeraakt door de coronacrisis en kunnen daardoor niet meer in hun dagelijkse levensbehoeften voorzien.

Daarbij komt dat veel mensen in deze landen al vaak zwak zijn, aldus de minister. Met de gebrekkige gezondheidszorg en de komst van het coronavirus ontwikkelt zich hier volgens haar een “dodelijke cocktail”.

Sociaaleconomische hulp

De helft van het bedrag gaat naar sociaaleconomische hulp, onder meer om de gezondheidszorg te ondersteunen. Verder is 35 miljoen bestemd voor humanitaire hulp. zoals schoon water en zeep. De laatste 15 miljoen euro is bestemd voor preventie, bijvoorbeeld voor campagnes om handen te wassen.

Het geld komt van de lopende begroting van Kaag en wordt besteed via internationale organisaties zoals het Rode Kruis en de Wereldbank. “Een bescheiden bijdrage”, noemt Kaag het.

Volgende week spreken de Europese ministers van Ontwikkelingssamenwerking met elkaar. Kaag hoopt dat er dan meer duidelijk wordt over een Europees noodpakket.