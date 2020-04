Wereldwijd zijn meer dan 50.000 mensen bezweken aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus. Dat meldde de website worldometer waar onderzoekers en ontwikkelaars de aantallen doden en besmettingen bijhouden.

Het aantal besmettingen in de wereld nadert het miljoen en staat op ruim 980.000. De VS is het zwaarst getroffen land met 226.378 besmettingen en 5334 doden, aldus worldometer.