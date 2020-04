Premier Mark Rutte doet een oproep aan mensen uit België en Duitsland om tijdens het paasweekeinde niet naar Nederland te komen. Dat zei hij donderdag na afloop van een bijeenkomst van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb).

Het paasweekeinde is een populaire periode voor korte vakanties in vakantieparken of campings. Rutte zegt dat er geen sprake is van een verbod.