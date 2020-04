Duitse RIVM vindt het nu toch nuttig om mondkapje te dragen

De Duitse autoriteiten zien nu toch nut in het dragen van eenvoudige mondkapjes door burgers. De Duitse tegenhanger van gezondheidswaakhond RIVM, het Robert Koch-Institut, heeft zijn richtlijnen in de strijd tegen het coronavirus aangepast. Inmiddels is een meerderheid van de Duitsers voor de verplichting een masker te dragen in bijvoorbeeld supermarkten en het openbaar vervoer.