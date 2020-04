Musicalliefhebbers kunnen online terecht op musicalplatform

Daar staan fragmenten uit producties maar ook worden registraties van musicals toegevoegd. Musicalfans krijgen een kijkje achter de schermen en er staan nooit eerder vertoonde beelden online. De eerste musical die in zijn geheel online staat is Piaf de Musical uit 2008, als eerbetoon aan de vorige week overleden Liesbeth List. Op het platform verschijnt wekelijks nieuwe content.

Albert Verlinde, algemeen directeur en producent van Stage Entertainment Nederland, merkt dat er extra behoefte is aan nostalgie en entertainment vanwege de coronacrisis. "Via Stage Memories willen we de mogelijkheid bieden om veilig vanuit huis te kunnen genieten van musicals, die wij in de afgelopen twintig jaar op de planken hebben gebracht. Het is ontzettend mooi dat we op deze manier toch nog entertainment kunnen aanbieden en musicals uit het verleden weer kunnen laten herbeleven."