Rusland verlengt sluiting bedrijven tegen coronavirus

Rusland verlengt de periode dat niet-vitale bedrijven dicht zijn vanwege het coronavirus tot 30 april. President Vladimir Poetin maakte dat bekend in een televisietoespraak.

Poetin kondigde vorige week aan dat de niet-essentiële bedrijven deze week dicht moesten blijven waardoor veel minder mensen de straat op gaan. Die maatregel is nu verlengd tot eind deze maand.

De sluiting van de firma’s is een van de maatregelen die in Rusland zijn genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Van de 85 regio’s in het land hebben er 50 een lockdown ingevoerd die de bewegingsvrijheid van de burgers aan banden legt.

In Rusland waren tot nu toe volgens de officiële cijfers 3548 bestemmingen vastgesteld. Dertig mensen zijn aan de gevolgen bezweken.