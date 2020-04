Nu 1273 coronapatiënten op intensive care, nog genoeg bedden

Met de huidige trend kunnen de ic’s de toestroom de komende twee weken aan, zei voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. “De capaciteit is momenteel voldoende.”

Het aantal ic-bedden wordt uitgebreid tot 2400. Die uitbreiding ligt op schema: het aantal bedden is al toegenomen tot zo’n 2100, zei Kuipers. Ruim vijfhonderd ic-bedden zijn nodig voor niet-coronapatiënten.

Kuipers is tevens bestuursvoorzitter van het Erasmus MC. Vanuit het academische ziekenhuis in Rotterdam wordt de verspreiding van patiënten over de ic’s in het land gecoördineerd.