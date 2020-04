Zaandam mag onder voorwaarden aanmeren in Florida

Het cruiseschip de Zaandam van de Holland America Line (HAL) mag onder voorwaarden aanmeren in Port Everglades, bij Fort Lauderdale in Florida. Een lokaal bestuurder, Michael Udine, heeft dit bekendgemaakt. Hij zei dat de eigenaars van het schip en plaatselijke autoriteiten nog moeten instemmen. Eerder meldden regionale media dat het schip rond 19.00 uur onze tijd in Port Everglades wordt verwacht. Het andere schip van de HAL, de Rotterdam, een half uur later. Udine noemde de Rotterdam echter niet in zijn bericht op sociale media.