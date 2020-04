Personeel Boeing krijgt vrijwillige vertrekregeling

Boeing heeft personeelsleden een vrijwillige vertrekregeling aangeboden. Dat deed de Amerikaanse vliegtuigbouwer met 161.000 medewerkers donderdag in een boodschap aan zijn werknemers. Boeing hoopt op die manier snel kosten te kunnen besparen.

“Als de wereld deze pandemie te boven is gekomen, zullen onze markt en de producten en diensten die onze klanten van ons verlangen er anders uitzien”, liet Boeing-topman David Calhoun zijn werknemers donderdag weten. “Het is van belang dat we ons nu gaan aanpassen aan onze nieuwe realiteit.”

Vliegtuigbouwers hebben met een sterk krimpende markt te maken vanwege de coronapandemie, die de luchtvaartsector zwaar treft. Overheden over de hele wereld hebben reisrestricties ingesteld en luchtvaartmaatschappijen hebben hun schema’s opgeschort en hun toestellen geparkeerd. Volgens een schatting van luchtvaartdata-analist Cirium staat 44 procent van de wereldwijde vloot aan de grond. Met Boeing ging het al slecht na het debacle rond de 737 MAX, die na enkele dodelijke ongelukken niet meer de lucht in mag. Nu heeft de Amerikaanse vliegtuigbouwer ook te maken met een instortende vraag naar toestellen als de 787 Dreamliner en de 777X.

De keuze voor een vrijwillig vertrekplan is waarschijnlijk gemaakt omdat gedwongen ontslagen tot gevolg kunnen hebben dat Boeing geen aanspraak kan maken op staatssteun. De vliegtuigbouwer liet het Amerikaanse Congres eerder weten dat de industrie zo’n 60 miljard dollar nodig zou hebben.

Boeing is een van de vele bedrijven die van personeel af wil om tijdens de coronacrisis kosten te besparen. Donderdag werd duidelijk dat in de afgelopen week 6,6 miljoen Amerikanen een werkloosheidsuitkering aanvroegen. Dat brengt het totaal van de laatste twee weken op ongeveer 10 miljoen.