Kleine plussen op Wall Street na uitkeringscijfers

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine winsten geopend. Waar gedurende de voorbeurshandel nog duidelijke plussen waren te zien, slonken die voor een groot deel door een alarmerend cijfer over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Door de coronacrisis vroegen een recordaantal Amerikanen afgelopen week een uitkering aan, maken nieuwe cijfers van het ministerie van Handel duidelijk.