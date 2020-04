Speciale zitting EU-parlement over coronamaatregelen

Het Europees Parlement houdt op 16 en 17 april een speciale plenaire zitting in Brussel om te debatteren en stemmen over de noodmaatregelen van de Europese Commissie om de coronacrisis te bestrijden. Dat heeft voorzitter David Sassoli bekend gemaakt na overleg met de fractievoorzitters. Het parlement heeft de maandelijkse zittingen in Straatsburg vanwege het longvirus tot september geschrapt.