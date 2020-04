Afdelingen van Haags ziekenhuis Bronovo worden niet heropend

Gesloten afdelingen in het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag zullen niet worden heropend. Van meerdere kanten werd daartoe opgeroepen, omdat steeds meer patiënten in Den Haag en omgeving het coronavirus blijken te hebben en voor hen steeds meer bedden nodig zijn. Heropening “verzwakt juist de ziekenhuiszorg” voor coronapatiënten op de intensive care, zegt waarnemend burgemeester Johan Remkes.