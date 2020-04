Het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is vorige week opnieuw gestegen. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Arbeid bekend. Ruim 6,6 miljoen Amerikanen wenden zich tot de overheid voor een uitkering, tegen iets meer dan 3,3 miljoen een week eerder. De groei komt door een ontslaggolf als gevolg van de coronacrisis in de VS.

Mail de redactie Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.