Persconferenties kabinet nu ook in andere talen

Het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) heeft de persconferentie van het kabinet van dinsdag 31 maart in audio omgezet in vijf vreemde talen die veel in Nederland voorkomen. Het gaat om de talen Arabisch-Syrisch, Turks, Pools, Tigrinya (dat wordt gesproken in Eritrea) en Marokkaans-Arabisch. Op de site van TVcN staat een video van de persconferentie die door tolken in die vijf talen is ingesproken.