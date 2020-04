Nederlands dodental door coronavirus stijgt met 166 naar 1339

Het coronavirus heeft nu zeker 1339 levens geëist in Nederland. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat 166 nieuwe meldingen over sterfgevallen heeft binnengekregen.

Het aantal meldingen is niet gelijk aan het aantal overledenen in de laatste 24 uur. Sterfgevallen worden vaak pas een of meerdere dagen later door de GGD doorgegeven aan het RIVM.

Het aantal nieuwe meldingen over ziekenhuisopnamen is met 625 weer hoger dan woensdag, toen hierover 447 meldingen binnenkwamen. Ook hier ligt de registratie vaak een of twee dagen achter op de werkelijke situatie. Het aantal positieve testen nam weer met ruim duizend toe.