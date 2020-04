Verdachten aanslag Telegraaf blijven vast

Drie verdachten die een prominente rol zouden hebben gespeeld in een bende die gestolen vluchtauto’s aan criminelen leverde, blijven in voorarrest. Twee van hen worden ook verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op het gebouw van De Telegraaf in 2018. Een vierde verdachte komt om gezondheidsredenen vrij. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam in een tussentijdse zitting besloten.