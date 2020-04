Universiteit Twente test nieuw beademingsmasker

Het masker omsluit het gehele hoofd. Via een slang wordt er extra zuurstof in gepompt. Ook ontstaat een hogere druk waardoor de longen meer gaan openstaan en dus meer zuurstof kunnen opnemen. De onderzoekers testen nog wat dat precies voor effect op het menselijk lichaam heeft en of de methode veilig genoeg is.

Volgens Ruud Verdaasdonk, hoogleraar Health Technology Implementation, zou het masker snel in te zetten zijn als de testresultaten goed zijn, als de beroepsgroep (de longartsen) er iets in ziet en als er toestemming komt van onder meer ziekenhuisdirecties. “In bijvoorbeeld Italië worden ze al op mensen gebruikt.” In elk geval zijn bij outdoorzaak Decathlon al duizenden zogenoemde full face snorkelmaskers gereserveerd en ook de zelf ontwikkelde adapters kunnen snel in massaproductie worden genomen.

De universiteit laat weten dat intensief overleg loopt met het bedrijfsleven en enkele ministeries om het masker snel beschikbaar te maken voor de Nederlandse ziekenhuizen.