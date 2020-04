In Spanje zijn in 24 uur tijd 950 patiënten bezweken aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Het aantal sterfgevallen komt daarmee op 10.003. In het Zuid-Europese land zijn tot dusver meer dan 110.000 besmettingen vastgesteld. Meer dan een kwart van de patiënten is inmiddels genezen, melden Spaanse media.

