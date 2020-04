Oud-studenten zijn op schema met aflossen studieschuld

Oud-studenten die in 2012 zijn begonnen met het aflossen van hun studieschuld, hebben daar nu ruim een derde van afbetaald. Daarmee liggen ze op schema. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB).

Of de oud-studenten in staat blijven om de studieschuld met dit tempo af te lossen, hangt volgens het rapport af van de ontwikkeling van hun inkomen en de rente. Het CPB heeft in 2014 ingeschat hoe snel de voormalig studenten hun studieschuld af zouden lossen. Dat ze nu 36 procent hebben afbetaald, komt volgens de rekenmeesters ‘vrijwel overeen’ met de toen uitgesproken verwachtingen. Ook de studenten die tussen 2013 en 2018 zijn begonnen met aflossen, liggen op schema.

Tussen 2012 en 2018 moesten 602.000 oud-studenten beginnen met het aflossen van hun studielening. Zij hadden een gezamenlijke schuld van 9,7 miljard euro.