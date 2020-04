‘Kabinet mag niet minder doen aan klimaatverandering’

Vorige week vrijdag maakte het kabinet bekend voorlopig niet met nieuwe maatregelen te komen om de CO2-uitstoot te verminderen wegens de coronacrisis. Maar ondanks het virus en de verregaande maatregelen zijn zorgen over het klimaat toegenomen, van 65 procent in februari naar 71 procent in maart. Van de ondervraagden wil 77 procent dat het kabinet ongeveer even veel, meer of veel meer doet tegen klimaatverandering. Dat is ongeveer evenveel als een maand eerder.

Uit een ander onderzoek van I&O Research, uitgevoerd in februari onder 2196 Nederlanders, blijkt dat Nederlanders zich gemiddeld genomen niet duurzamer zijn gaan gedragen ten opzichte van een jaar geleden. Het onderzoeksbureau spreekt van een paradox. “Mensen hebben goede intenties, maar het maakt nog geen verschil.”

Net als vorig jaar verwachten Nederlanders het meeste effect van regelgeving van de overheid richting het bedrijfsleven (58 procent) of technologische ontwikkelingen en innovaties (62 procent).