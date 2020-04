CBS gaat faillissementen wekelijks bijhouden vanwege corona

Normaal gesproken brengen de onderzoekers deze cijfers maandelijks naar buiten. “Maar het is nu niet normaal gesproken”, aldus CBS-econoom Peter Hein van Mulligen. Donderdagmiddag om 12.00 uur komen de cijfers naar buiten over de periode tot en met de laatste week van maart. Van Mulligen verwacht op dit moment nog niet dat de coronacrisis door zal werken op het aantal faillissementen. “Voordat een rechter een faillissement heeft uitgesproken, zijn we wel even verder.” De econoom ziet de cijfers eerder als een nulmeting, een schets van hoe de situatie was voor de coronacrisis.

Het Centraal Planbureau sprak eerder al de verwachting uit dat een economische terugval en een oplopende werkloosheid onvermijdelijk zijn, zelfs met de ongekende steunmaatregelen die de overheid heeft aangekondigd voor bedrijven. De Nederlandse economie krijgt een harde dreun door de maatregelen om het coronavirus een halt toe te roepen. Ook in het beste geval, waarin de beperkende maatregelen na drie maanden worden opgeheven, krimpt dit jaar de economie.