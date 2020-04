Al flink wat landen sluiten zich aan bij songfestivalalternatief

Al flink wat landen hebben toegezegd om de show Eurovision: Europe Shine A Light uit te zenden. Dit Nederlandse programma wordt gemaakt als alternatief voor het Eurovisiesongfestival dat wegens het coronavirus is geannuleerd. Zo'n veertien landen, ruim een derde van het deelnemersveld, gaan de show live vertonen. Dat zei uitvoerend producent Sietse Bakker woensdag in M.

Het Nederlandse team is al druk bezig met de voorbereidingen voor het programma. "We zijn pas net bekomen van de schok het gaat niet door. Dat betekent dat we nog allerlei dingen moeten doen om het af te wikkelen en tegelijkertijd zijn we met dit programma bezig", zei Bakker. "We krijgen ontzettend veel steun. Dat is mooi om te zien maar we hebben echt nog een lange weg te gaan om dit in de steigers te zetten voor 16 mei."

De liveshow wordt vanuit Nederland gepresenteerd door Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit. Tijdens de twee uur durende uitzending is onder meer aandacht voor de 41 artiesten die dit jaar in Rotterdam zouden meedoen aan het liedjesfestijn.