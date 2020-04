RTL gaat langer door met All You Need Is Love

RTL gaat langer door met het door Robert ten Brink gepresenteerde programma All You Need Is Love, laat een woordvoerder van de zender weten. Zaterdag zou eigenlijk de laatste aflevering van dit seizoen zijn, maar vanwege de coronacrisis heeft RTL besloten om nog vier extra uitzendingen te maken.

Deze uitzendingen duren een uur in plaats van 1,5 uur. De insteek blijft volgens de woordvoerder hetzelfde. Met behulp van zogenoemde 'love-streams' kunnen geliefden elkaar duidelijk maken hoeveel ze van elkaar houden en tegelijkertijd de nodige sociale afstand behouden.