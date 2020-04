Juristen EU-parlement wijzen macht in Timmermans’ Green Deal af

De juridische dienst van het Europees Parlement oordeelt dat vicevoorzitter Frans Timmermans de Europese Commissie te veel macht geeft bij het bepalen van de reductiedoelen van de CO2-uitstoot in de EU tussen 2030 en 2050. In zijn Green Deal stelt hij een snelle procedure voor waarbij het parlement daar vooraf niet over wordt geraadpleegd. “Deze overdracht van bevoegdheden is niet in lijn met het EU-verdrag”, schrijven ze in een vertrouwelijke nota.