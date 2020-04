‘Uitstel vliegbelasting verkeerde reactie op de coronacrisis’

Het uitstellen van de belasting op vliegtickets is de verkeerde reactie op de coronacrisis. Dat zegt Milieudefensie in een reactie op de brief van staatssecretaris Hans Vijlbrief (Belastingdienst) aan de Tweede Kamer. De wet zou eigenlijk na de jaarwisseling ingaan, maar wegens het coronavirus houdt het kabinet de vinger aan de pols.

Volgens campagneleider Bram van Liere zou een progressieve vliegtaks ingevoerd moeten worden, zodat de veelvliegers relatief meer betalen. “Belasting op luchtvaart is nodig om de klimaatcrisis het hoofd te bieden”, zegt hij.

Het plan voor een vliegtaks staat in het regeerakkoord, maar het kabinet wil eigenlijk liever een Europese luchtvaartbelasting. Om erop in te kunnen spelen als deze er toch zou komen, is de invoerdatum van de wet flexibel. Dat betekent ook dat het kabinet rekening kan houden met de gevolgen van de coronacrisis en eventueel kan besluiten de wet later in te voeren.