De Jonge: kabinet en zorg bereiden zich voor op kritieke fase

Het kabinet bereidt zich al voor op een situatie waarbij er niet genoeg bedden op de intensive care zijn voor alle coronapatiënten. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging Intensive Care (NVIC) is bang voor dat crisisscenario, als er meer dan 2400 ic-bedden in Nederland nodig zijn, waaronder 1900 voor coronapatienten.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei woensdag in de Tweede Kamer dat de inspecteur-generaal van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd samen met de medici daarvoor scenario's en richtlijnen uitwerkt. Hij beloofde de Kamer zo spoedig mogelijk in te lichten over deze kritische fase.

Diederik Gommers van de NVIC omschreef eerder drie fases van druk op de ic, waarbij we momenteel in de tweede zitten en de derde het crisisscenario is. De Jonge denkt wel dat er mogelijk nog enige rek zit in de tweede fase, ook als er meer dan 2400 bedden nodig zijn.

Een van de oplossingen dan is om meer ic-patiënten naar Duitsland over te brengen. De oosterburen hebben meer veel ic-capaciteit en er zijn nog veel plekken niet bezet. De Jonge zei dat al een klemmend beroep is gedaan op de oosterburen voor als het nodig is, maar dat er geen aantal op is geplakt.

Zo'n "bestelling" werkt volgens hem niet. Het gaat om een samenwerking over en weer.