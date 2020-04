Het aantal doden door het coronavirus in de staat New York is woensdag gestegen tot 1941, van 1550 een dag eerder. Dat maakte gouverneur Andrew Cuomo bekend.

Ook het aantal bevestigde besmettingen nam fors toe, van 75.795 naar 83.712.

De staat New York is zwaar getroffen door de corona-uitbraak, met de gelijknamige stad als epicentrum.