Al tienduizenden aanvragen bij corona-noodloket voor bedrijven

Via het noodloket kunnen eigenaren van bijvoorbeeld eet- en drinkgelegenheden, sportscholen en kledingwinkels een eenmalige vergoeding krijgen van 4000 euro om de ergste financiële nood te verlichten. Het gaat om bedrijven die in de strijd tegen het nieuwe coronavirus de deuren hebben moeten sluiten.

Alleen al woensdag kwamen er meer dan 10.000 aanvragen binnen. Dat bracht de teller over de afgelopen vijf dagen op 38.613. Vooral horecagelegenheden voelen het water nu al aan de lippen staan, maar ook veel kappers en andere ondernemers in de schoonheids- en verzorgingsbranche kloppen aan bij het noodloket.

Het kabinet heeft voor de regeling een half miljard opzij gezet, maar is bereid meer uit te trekken als dat nodig is. Verantwoordelijk staatssecretaris Mona Keijzer riep ondernemers vorige week op pas een aanvraag te doen als zij in acute betalingsproblemen dreigen te komen, om overbelasting van het loket te voorkomen.