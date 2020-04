Boeren boos na overleg met landbouwminister Schouten

Het lijkt er in niets op dat landbouwminister Carola Schouten haar nek uit wil steken voor de landbouw, die naar eigen zeggen met de nodige initiatieven is gekomen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens het Landbouw Collectief, waar verschillende land- en tuinbouworganisaties in zitten, heeft overleg met Schouten woensdag niets uitgehaald. De vertegenwoordigers van de agrarische sector menen dat het kabinet zijn eigen agenda wil doordrukken. Daarom heeft verder overleg nu geen zin.

