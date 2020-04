‘China verborg omvang van virusuitbraak’

China heeft de omvang van de uitbraak van het coronavirus in zijn land verborgen gehouden. Het rapporteerde minder besmettingsgevallen en sterfgevallen als gevolg van de ziekte, concludeert de Amerikaanse inlichtingendienst in een geheim rapport aan het Witte Huis, zeggen drie Amerikaanse functionarissen.

De functionarissen vroegen anoniem te blijven omdat het rapport geheim is. Maar de insteek, zeiden ze, is dat de openbare rapportage van China over coronabesmettingen en sterfgevallen opzettelijk onvolledig is. Twee van de functionarissen zeiden dat het rapport concludeert dat de cijfers van China nep zijn.

Het rapport is vorige week door het Witte Huis ontvangen, zei een van de functionarissen. Het Witte Huis en de Chinese ambassade in Washington hebben niet gereageerd op het bericht.